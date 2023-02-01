ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بنحو 20 جنيها، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى 1720 جنيها، مقارنة بـ1700 جنيه فى نهاية تعاملات أمس، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية فى الغرف التجارية بالقاهرة السابق.

وبحسب نجيب، زاد سعر الجرام عيار 18 ليصل إلى 1477 جنيها مقارنة بـ1457 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 1963 جنيها مقارنة بـ1943 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 160 جنيها ليصل إلى 13760 جنيها مقارنة بـ13600 جنيه فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق اليوم الأربعاء 1 فبراير، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الدفرالي المقرر له في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1925.09 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1940.50 دولار.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في ستي إندكس، إن الذهب سيظل فوق مستوى 1900 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.

انخفاض أسعار الفائدة يميل لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1008.62 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1647.17 دولار.