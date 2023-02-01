أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية فيتش على التصنيف الائتماني الديون طويلة المدى شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس عند مستوى بي.بي سالب.

كما أبقت المؤسسة على النظرة المستقبلية للشركة مستقرة وهو ما يعني استبعاد تغيير التصنيف الائتماني بالزيادة أو بالخفض خلال الشهور المقبلة.

وتتوقع فيتش استمرار تحقيق الشركة تدفقات نقدية حرة إيجابية خلال فترة التصنيف، في حين ستستثمر مبالغ كافية لتعزيز احتياطياتها النفطية . وتعتبر بتروبراس شركة النفط الأقل تكلفة في أمريكا اللاتينية.

يأتي ذلك فيما توقعت مصادر قريبة الصلة من شركة بتروبراس ، أن يتولى ماريو كارميناتي مكتشف حقول نفط ما بعد الملح في البرازيل منصب رئيس إدارة الاستكشاف والإنتاج في الشركة.

وكان كارميناتي قد اكتشف في عام 2006 حقول ما بعد الملح، التي تضم أكبر احتياطي بحري من النفط والغاز يتم اكتشافه في العالم خلال القرن الحالي.

كما تشهد شركة بتروبراس البرازيلية تغييرات عدة، عقب نجاح الرئيس الحالي للبلاد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي ليتولى الحكم للمرة الثالثة.