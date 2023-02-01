القبض على سائق متهم بإشعال النيران بسيارة مدرس في العمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق ميكروباص؛ لاتهامه بإشعال النيران بسيارة ملاكي ملك مدرس بمنطقة العمرانية.



وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدرس يفيد احتراق سيارته الملاكى حال توقفها بشارع قريب من منزله، على يد أحد الأشخاص بعدما رش مادة على السيارة، وأشعل النيران بها وفر هاربا.



وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات والتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق ميكروباص 27 سنة، وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات بينهما.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.