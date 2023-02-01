ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، سائقي السيارات والمركبات على طريق الفرافرة - ديروط، توخي الحذر أثناء السير على الطريق في ظل تراكم الرمال.

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إنه جاري العمل بطريق الفرافرة - ديروط لفتح الطريق وإزالة الرمال المتراكمة على الجانبين بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة من الكيلو 50 وحتى الكيلو 270، للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة، واستكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمرة خاصة الطرق المؤدية إلى قرى المركز والمدينة حرصًا على سلامة وأرواح جميع المواطنين.