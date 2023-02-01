 حرصا على سلامة المواطنين.. استمرار إزالة الرمال المتراكمة بطريق الفرافرة ديروط - بوابة الشروق
الأربعاء 1 فبراير 2023 8:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

حرصا على سلامة المواطنين.. استمرار إزالة الرمال المتراكمة بطريق الفرافرة ديروط

إزالة الرمال من طرق وسط سيناء
إزالة الرمال من طرق وسط سيناء
عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 8:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 8:04 م

ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، سائقي السيارات والمركبات على طريق الفرافرة - ديروط، توخي الحذر أثناء السير على الطريق في ظل تراكم الرمال.

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إنه جاري العمل بطريق الفرافرة - ديروط لفتح الطريق وإزالة الرمال المتراكمة على الجانبين بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة من الكيلو 50 وحتى الكيلو 270، للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة، واستكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمرة خاصة الطرق المؤدية إلى قرى المركز والمدينة حرصًا على سلامة وأرواح جميع المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك