 تكليف 2684 معلما بأعمال التصحيح للشهادة الإعدادية بالدقهلية - بوابة الشروق
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تكليف 2684 معلما بأعمال التصحيح للشهادة الإعدادية بالدقهلية

نعمان سمير:
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 1:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 1:57 م

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية لجميع المواد الدراسية بكنترول مدرسة ابن لقمان الإعدادية.

وتم تكليف 2684 معلما بأعمال التصحيح، متابعا انتظام العمل في حجرات التصحيح.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وقراءة الورقة جيدًا.

كما أوصى بتوزيع الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال، ومراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية عام ومهني هذا العام ١٢٥ ألفا و٢٤٧ طالبا وطالبة مقسمين على ١٧ إدارة تعليمية.


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