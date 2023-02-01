 مونديال الأندية.. هاني وديانج يعادلان رقم شادي وفتحي - بوابة الشروق
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مونديال الأندية.. هاني وديانج يعادلان رقم شادي وفتحي

محمد الديك
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 9:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 9:25 م

عادل محمد هاني والمالي أليو ديانج ثنائي الأهلي رقم شادي محمد وأحمد فتحي لاعبي الفريق السابقين.

حيث تواجد الثنائي في تشكيلة الأهلي التي اعلنها مارسيل كولر لمواجهة أوكلاند سيتي النوزيلندي، في الجولة الأولى لمنافسات لكأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ورفع أليو ديانج ومحمد هاني رصيدهما إلى سبع مباريات في كأس العالم للأندية ليعادلا رقم شادي محمد وأحمد فتحي في البطولة.

يذكر أن الرقم القياسي لعدد المباريات في الأهلي مسجل باسم الثلاثي حسام عاشور ووائل جمعه ومحمد ابوتريكة ب 11 مباراة في المونديال.


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