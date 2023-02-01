فلسطين: لا عودة عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في ظل أفعالها

قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن السلطة لا تستطيع العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل تفعل ما تفعله.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "كل الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ويتم العودة إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة.

واتهم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الأحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لا يمكن العودة إلى التنسيق الأمني الآن طالما يفعل الإسرائيليون ما يفعلون".

والخميس، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين، واستشهاد 10 فلسطينيين.

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي: "تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين"، مضيفًا: "نعلن التوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية".