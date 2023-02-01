لبنان يعتمد سعر صرف رسميا جديدا لليرة

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يعتمد لبنان ابتداء من فبراير الجاري، سعر صرف رسمياً جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من السعر الرسمي الحالي البالغ 1.507 ليرات، بانخفاض يقارب 90 بالمئة في قيمة العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي.

وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1.507 للدولار الواحد، أكثر من 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها البلاد.

وقال مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه: "اعتباراً من صباح الأربعاء أصبح الدولار يساوي 15 ألف ليرة".

وأضاف أن سعر 1.507 ليرات لبنانية لن يكون موجوداً بعد الآن.

ومع ذلك، سيبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل أربع مرات تقريباً من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية حيث يجري تداول العملة الأمريكية الآن عند حوالى 58 ألف ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 بالمئة من قيمتها، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.