رئيس الوزراء العراقي: لسنا بحاجة إلى قوات قتالية وأجهزتنا الأمنية قادرة على مواجهة أي تهديد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد.

وقال السوداني - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي للعراق، وجميع القوى السياسية تؤيد ذلك.. ووجود التحالف الدولي الحالي بالعراق يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، في إطار قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان".

وأضاف السوداني إن " الحكومة العراقية تجري الحوار مع التحالف الدولي، حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقا من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريبا سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا التواجد".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن وفدا رسميا ألمانيًا سيزور العراق خلال أقل من شهر لحضور مراسم توقيع مشاريع مهمة في مجال الطاقة الكهربائية.

كما أشار إلى أن استمرار التنفيذ في ميناء الفاو وسيتم تسريع وتيرتها العام الحالي، كاشفا أنه تم من الآن البدء بالتفكير في كيفية تشغيل الميناء، وأن هناك تواصلا مع شركات عالمية لإنجاز الميناء وتشغيله وفق الإدارة الحديثة ومد سكة حديد.