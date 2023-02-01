 الدنمارك تسجل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدنمارك تسجل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 9:51 ص
سجلت الدنمارك 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و446 ألفا و205 إصابات، والوفيات إلى 8187.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و122 ألفا و383 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.

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