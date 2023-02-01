برلمان بيرو يرفض للمرة الثالثة طلب الرئيسة دينا بولوارتي تقريب موعد الانتخابات

أخفق برلمان بيرو اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أسابيع.

وقرر البرلمان ـ حسبما أفادت قناة (فرانس 24) ـ تأجيل النقاش إلى صباح غد الخميس بعد رفض النواب الجمعة والإثنين على التوالي اقتراح الرئيسة دينا بولوارتي إجراء الانتخابات هذا العام بدلا من العام المقبل.

وقد تجمع متظاهرون في وسط العاصمة ليما على مسافة قريبة من مقر البرلمان وهتف بعضهم "دينا استقيلي الآن".

يشار إلى أن برلمان بيرو كان قد أقر خلال الشهر الماضي تقريب الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2026 إلى أبريل 2024، لكن استمرار التظاهرات دفع الرئيسة دينا بولوارتي إلى اقتراح إجراء الانتخابات هذا العام.

