أمريكا تبقي على حجم مبيعاتها ربع السنوية من السندات طويلة المدى

أبقت وزارة الخزانة الأمريكية على مبيعاتها ربع السنوية من السندات طويلة المدى، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين والمستثمرين على نطاق واسع في ظل استمرار الخلاف بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن سقف الدين العام الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإعلان ربع السنوي للوزارة الصادر اليوم الأربعاء القول إنها تعتقد "أن أحجام الطروحات الحالية تجعلها في موقف جيد لتلبية مجموعة الاحتياجات المحتملة للاقتراض" خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية أبريل المقبل.

وتعمل وزارة الخزانة حاليا وفق سقف الدين العام الأمريكي الحالي البالغ 4ر31 تريليون دولار، والذي وصلت إليه في الشهر الماضي مما جعلها تستخدم مناورات محاسبية خاصة حتى تتمكن من مواصلة الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وأشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن هذه الإجراءات ستظل متاحة حتى أوائل يونيو المقبل، وهو ما أكدته الوزارة في بيان اليوم.