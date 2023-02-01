توقعات بارتفاع نسبة إنتاج السعودية من الذهب خلال 2023 إلى 30%

توقع صالح العقيلي وكيل الخدمات التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية ارتفاع إنتاج المملكة من خام الذهب في عام 2023 بنسبة 30% على أساس سنوي.



وقال العقيلي "إن إنتاج السعودية من الذهب بلغ نحو 430 ألف أونصة في عام 2022" بحسب "العربية نت" اليوم الأربعاء.



وأوضح أن إنتاج المملكة من خامي النحاس والزنك بلغ نحو 150 ألف طن في العام الماضي، متابعًا: "السعودية تعد أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم ويقدر إنتاجها بنحو 20% عالميا، وفي 2022 بلغ إنتاجنا نحو 10 ملايين طن من الصخور الفوسفاتية، تم تصنيعها محلياً لإنتاج ما يقرب من 5 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية"، بحسب العقيلي.



وتابع: "إيرادات المنافسات التعدينية التي تم طرحها في 2022 بلغت 300 مليون ريال(الدولار يساوي 3.75 ريال)".



وسجلت السعودية رقماً قياسياً جديداً في حجم الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين، بلغ 1.35 مليار ريال في 2022، بما يعادل ضعف إيرادات العام السابق.



وترافقت هذه الزيادة مع جذب استثمارات إلى قطاع التعدين بنحو 32 مليار دولار، معظمها استثمارات نوعية في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الحرجة والخضراء.