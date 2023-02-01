محكمة إيطالية تقضي بعدم جواز إجبار الأطفال على رؤية أجدادهم

أصدرت محكمة النقض في إيطاليا، اليوم الأربعاء، حكما يقضى بعدم جواز إجبار الأطفال على رؤية أجدادهم.

ويتعلق الحكم بدعوى استئناف أبوين لطفلين ضد قرار محكمة ابتدائية أجبر طفليهما على قضاء بعض الوقت مع أجدادهم من جهة الأب، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن القضية التي رفعها الأجداد والعم استمرت لسنوات في محكمة للأحداث بمدينة ميلانو، حيث اشتكوا من عدم قدرتهم على لقاء الطفلين بسبب عقبات وضعها الوالدان على خلفية نزاع عائلي مع الأجداد.

وفاز الأجداد بالقضية في محكمتي الأحداث والاستئناف في ميلانو، حيث قضتا في عام 2019 بعقد لقاءات بينهم وبين الطفلين بحضور أخصائي اجتماعي، مع تحذير الأبوين من الضرر النفسي المحتمل للطفلين حال حرمانهما من رؤية أقربائهما.

على صعيد آخر، قال الوالدان إن طفليهما لم يهتما بلقاء أجدادهم بسبب التوترات الأسرية المستمرة، ولذلك تقدما بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغاء الحكم الابتدائي.

من جانبها، قالت محكمة النقض في حكمها، إنه "لا شك" أن الطفلين سيستفيدان من لقاء أجدادهما، ولكن في حال معارضة الأبوين لتلك الصلة لا يمكن إجبار الأطفال على رؤيتهما، خاصة في بيئة تتسم بالصراع.

وقضت المحكمة بأن مصلحة الأحفاد يجب أن تغلب على مصلحة الأجداد وأنه لا يمكن فرض "علاقة غير مرحب وغير مرغوب بها" عليهم.

وأضافت أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قادرون على تمييز ما إذا كانوا يريدون الحفاظ على علاقة مع أجدادهم، ولا يمكن إجبارهم على ذلك.

وبموجب قانون الأسرة الإيطالي لعام 2006، يحق للطفل الحفاظ على علاقة قوية مع أجداده حتى إذا انفصل والديه، كما يحق للأجداد أيضًا مطالبة المحكمة بإثبات ما إذا كان قرار أحد الوالدين بمنعهم من التواصل مع أحفادهم يضر برفاهية الطفل، وبالتالي غير قانوني.

لكن محكمة النقض الإيطالية أرست في عام 2018 مبدأ هاما ينص على أن الأجداد ليس لديهم "حق غير مشروط" في رؤية أحفادهم.

ومنذ ذلك الحين بات يتعين على قاض فحص أي دعوى تنطوي على نزاعات حول ما إذا كان يجب أن يتمكن الأجداد من رؤية أحفادهم وذلك على أساس "المصالح الحصرية للقاصر"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.