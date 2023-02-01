تموين السويس: لدينا 3 معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ30%

قال محمد رشاد مدير مديرية التموين بالسويس، إن هناك توسعا في افتتاح معارض أهلا رمضان بالإضافة لتوفير السلع الغذائية كافة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رشاد، خلال برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن كل السلع متوفرة في محافظة السويس بالمعارض، والتخفيضات تزيد على 30%.

وأكد أن هناك إقبالًا ملحوظًا على المعارض، لافتا إلى مشاركة كبرى المصانع في معارض "أهلا رمضان".

وذكر أن هناك 3 معارض "أهلا رمضان" فى سائر أنحاء المحافظة، بإلإضافة إلى وجود 7 سيارات متنقلة تنقل كل السلع الأساسية بجانب توافر المجمعات الاستهلاكية التي تتوافر بها السلع الأساسية.