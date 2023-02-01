تايوان تسجل 31 ألفا و801 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة

سجلت تايوان 31 ألفا و801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 48 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت تايبيه الجديدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليوم، بواقع 6097 حالة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم الأربعاء.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل تسعة ملايين و569 ألفا و611 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل عام 2020، بما في ذلك 48 ألفا و823 حالة تم تصنيفها على أنها وافدة من الخارج.

ومع حالات الوفاة البالغ عددها 48 التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في تايوان إلى 16 ألفا و356.