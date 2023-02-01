الأردن يحول نظام الدفع لمؤسسة الغذاء والدواء إلى إلكتروني

وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن الدكتور نزار مهيدات، والرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، المشغل والمطور الرسمي لنظام (اي فواتيركم) علاء السلال، اليوم الأربعاء، اتفاقية دفع إلكتروني بإشراف من البنك المركزي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مهيدات قوله إن الاتفاقية مع شركة مدفوعاتكم تعتبر إطلاقا رسميا لخدمات التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني للرسوم المترتبة على الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مركزها الرئيسي وفروعها في مختلف مناطق المملكة، بهدف تبسيط عملية الدفع أمام متلقي الخدمة وتعزيز جودتها وبما يترجم التوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية.

وأكد السلال أهمية الدفع الإلكتروني في التحصيل السريع والآمن ما يعزز كفاءة الخدمات المالية للمؤسسات ويمكنها من تقديم خدمات مالية عصرية تواكب التطورات في هذا المجال، مشيدا بجهود إدارة المؤسسة في عملية الأتمتة والخدمات الإلكترونية.