الإمارات ترشح عبدالله المندوس لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رسميا، اليوم الأربعاء، ترشيح الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 حتى 2027.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم، يعد المندوس أول عربي من قارة آسيا يترشح للمنصب، حيث يشغل حاليًا منصبي رئيس الاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة.

وطبقا للوكالة: "يأتي ترشيح المندوس لهذا المنصب الهام في ظل التقدير الواسع الذي يحظى به في أوساط مجتمع الأرصاد الدولي بفضل خبرته المتميزة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، فضلاً عن جهوده الملموسة لتطوير قدرات الأرصاد الجوية ودعم مرافق وهيئات الأرصاد الوطنية لدى الدول الأعضاء في للاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا)".

ويتماشى ترشيح المندوس مع توجه الإمارات لترسيخ مكانتها في المنظمات الدولية، ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي ودعم جهوده الرامية للوصول إلى حلول عملية طويلة الأمد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تعود بالنفع على المنطقة والعالم ككل.