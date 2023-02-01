ميناء الأدبية يستقبل 3 أبراج تقطير غاز لنقلها إلى الصحراء الغربية

استقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 3 أبراج لتقطير الغاز تابعة لشركة "جاسكو"، الشركة المصرية للغازات الطبيعية، إحدى شركات قطاع البترول لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية، لنقلهم بحراً من ميناء الأدبية لميناء الدخيلة تمهيداً لنقلهم للصحراء الغربية.



وأكد بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تصنيع هذه الأبراج بأيادٍ مصرية خالصة في الورش المركزية لشركة بتروجت المصرية و تحميلها ونقلها للميناء براً على كاسحات الشركة الوطنية لخدمة النقل وأعالي البحار "نوسكو"، للاستخدام لأغراض العمل بمجمع الغازات بالصحراء الغربية، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات بخط إنتاج رابع بسعة 600 مليون قدم مكعب يومياً إلى 1500 مليون قدم مكعب يومياً، للاستغلال الأمثل للغازات المنتجة من حقول الغاز.



وأضاف البيان أن طول البرج الأول 60,9 متر ووزنه 480 طنا، والبرج الثاني يبلغ طوله 51,30 متر وحمولة 340 طنا، أما طول البرج الثالث يبلغ 17,35 متر بوزن 210 أطنان، ووقع الاختيار على ميناء الأدبية نظراً لجاهزيته للتعامل مع هذا النوع من المعدات فائقة الحجم وخدمة المشروعات القومية و تخصصه في النقل المتعلق بالصناعات البترولية.