قبول أكثر من 140 طلب تقنين في اجتماع اللجنة العليا للبت ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 112 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك في حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، المستشار حسام سلامة مفوض الدولة، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية، ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول 103 طلبات تقنين جديدة بجانب قبول 41 طلب إعادة عرض، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى اليوم إلى 4189 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2533 عقدا موزعا إلى 1960عقد مباني و573 عقد زراعة.

وفيما يجري حاليا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.