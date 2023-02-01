النمسا تسجل 3482 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

سجلت النمسا 3482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و780 ألفا و229، وتستقر الوفيات لتسجل 21 ألفا و689.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و323 ألفا و606 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.