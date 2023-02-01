طبيب يطلق مبادرة للكشف المجاني على المحتاجين: متبقاش أنت والمرض على العيان

قال الدكتور يحيى النجار، صاحب مبادرة الكشف المجاني على المرضى المحتاجين، إنه أطلق المبادرة عملًا بقوله تعالى «ومن أحياها فكأنما أحيا لناس جميعا»، مشيرًا إلى أنها خدمة لأهالي مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء: «كلنا في بوتقة واحدة ومركب واحد، هذا المريض بمثابة أبي وأخي وجاري وصديقي.. متبقاش أنت والمرض على العيان».

وذكر أنه تعلم من أساتذته في مجال الطب، أهمية مراعاة الطبيب الله في كل كبيرة وصغيرة، حتى يصبح يد الله الشافية على الأرض، مؤكدًا أن «معظم الأطباء يطلقون مبادرات في الخفاء أكثر منها في العلن».

واستطرد: «أطباء مصر بخير، كلنا جنود في هذا البلد ولهذا الوطن، ونقف خلف القيادة السياسية بقيادة الأب والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقول له أننا نقف في ظهره ومعه قلبًا وقالبًا».

وذكر أن «صنائع المعروف تقي مصارع السوء»، مشيدًا بالمبادرات التي يطلقها زملاؤه وأساتذته في محافظة الشرقية، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني، التي لا تدخر جهدًا في توفير أية مساعدات للمرضى.