حازم إمام ردا على اتهامات رئيس الزمالك : كذب وافتراء

رد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن أزمة قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأبيض.

وكان منصور قد اتهم حازم إمام في تصريحات تليفزيونية، بأنه حاول تعطيل قيد الصفقات الجديدة في قائمة نادي الزمالك، قبل غلق باب القيد في انتقالات الشتاء.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «طبعا كل اللي اتقال ده أي كلام وكذب كالعادة، والله العظيم ولا حد كلمني عن أي حاجة بخصوص الزمالك».

وأضاف: «نفسي أعرف إيه كمية الغل والافتراء اللي عندك، هتموت وتكره الناس فيا، بتتبلى على الواحد وحاشر أسمي في أي حاجة ».

وأتم: «نفسي مرة تقول إنك غلطت، مش لازم تشيل الناس غلطاتك، حسبي الله ونعم الوكيل».