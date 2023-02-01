توقعات بحضور أكثر من مليون شخص قداس البابا فرنسيس في الكونغو اليوم

من المقرر أن يحيي البابا فرنسيس قداسا عاما صباح اليوم الأربعاء، غداة وصوله إلى الكونغو مع توقعات بحضور أكثر من مليون شخص.

وسيقام القداس، الذي من المتوقع أن يكون أحد أبرز معالم رحلة البابا فرنسيس إلى وسط وشرق أفريقيا، على أرض مطار عسكري.

وبعد وصوله كينشاسا يوم الثلاثاء هتف مئات الآلاف للبابا على جانب الطريق بينما كان يقود سيارته في قافلة من المطار إلى وسط المدينة.

وبعد القداس ، من المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس بعد الظهر ضحايا العنف الذين تم إحضارهم إلى كينشاسا من شرق البلاد. وتصاعد العنف مؤخرا في المنطقة الحدودية مع رواندا، حيث يشن المتمردون هجمات متكررة.

وبعد ذلك، يعتزم البابا فرنسيس لقاء ممثلي منظمات إغاثية.