الكرملين: الولايات المتحدة تقدم القليل من الإشارات للحوار بشأن معاهدة ستارت 3

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن الولايات المتحدة تقدم القليل من الإشارات والتلميحات للحوار مع روسيا بشأن معاهدة (ستارت 3)، مؤكدا أن استمرار سريان هذه المعاهدة مهم جدا.

وأضاف بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء - "هناك القليل من التلميحات من قبل واشنطن بهذا الشأن، ولكن مهما كان الوضع حزينا في الوقت الراهن فيجب علينا الحفاظ على تلميحات ما".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر مواصلة سريان مفعول هذه المعاهدة أمرا مهما للغاية، فهي في الواقع المعاهدة الوحيدة التي تبقى قابلة للحياة من الناحية النظرية على الأقل"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل القاعدة القانونية في مجال الحد من الأسلحة والأمن.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد وجهت مؤخرا رسالة إلى الكونجرس الأمريكي تفيد بأنها تعتبر منع روسيا لعمليات التفتيش الأمريكية انتهاكا لمعاهدة "ستارت 3".

وفي السياق، قال دميتري بيسكوف، إن روسيا تعتقد بأنه من المهم أن تظل المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) سارية، وذلك على الرغم من عدم وجود تلميح يذكر لاستمرار الحوار بشأن هذه المسألة.

وأضاف بيسكوف "التلميحات قليلة ولكن بغض النظر عن مدى سوء الوضع في الوقت الحالي، يجب أن تظل هناك بعض التلميحات.. نعتقد بأنه من الأهمية أن تظل المعاهدة سارية المفعول لأنها في الواقع هي الوحيدة المتبقية، وحتى إذا لم تكن قابلة للتطبيق، على الأقل يتم تطبيقها من الناحية النظرية".

وتابع بيسكوف "الولايات المتحدة دمرت في الواقع الإطار القانوني في مجال الحد من التسلح".

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) بدء الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، مشيرة إلى أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "لقد بدأت الاستعدادات لهذه الزيارة، ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد".

يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ناقش الثلاثاء الماضي خططا لزيارة موسكو في شهر مايو المقبل، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأثناء هذا الاتصال الهاتفي.. أكد الرئيسان الروسي والجزائري استعدادهما لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك عبر صيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز أيضا.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الدفاع البيلاروسية عن بدء تنفيذ عمليات استخدام المنظومات الصاروخية من طراز "إسكندر" بشكل مستقل وكامل في البلاد.

وأفادت الوزارة البيلاروسية ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ "إن الجيش بدأ العمل في تنفيذ التشغيل المستقل والكامل لمنظومات الصواريخ الميدانية -التكتيكية من طراز إسكندر في البلاد".

وأشار البيان إلى أن المنظومة الصاروخية تتضمن، منصة إطلاق ذاتية الدفع، ومركبة تحميل للنقل الصواريخ، ومركبة قيادة وتحكم، وعربة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد المعلومات، ومركبة دعم، موضحا أن الطواقم البيلاروسية خضعت لدورات تدريبية نظرية وعملية في روسيا.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أمس الثلاثاء، انطلاق تدريبات لقيادة مجموعة القوات المسلحة المشتركة الروسية البيلاروسية.

كانت الدفاع البيلاروسية قد أعلنت في وقت سابق، إجراء مناورات جوية تكتيكية للقوات الروسية والبيلاروسية تستمر حتى الأول من فبراير الجاري.