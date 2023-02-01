برلماني يدعو الحكومة لدراسة تجربة دول النمور الآسيوية

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند تحمل أبعادا مستقبلية، محورها الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع "النمور الآسيوية"، التي تقود الاقتصاد العالمي الآن، وأصبحت محط أنظار اقتصاديات الدول النامية والناشئة.



وأوضح "شكري"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تجربة النمور الآسيوية، مبهرة بكل المقاييس والمعايير الاقتصادية، وتُدرس في مناهج كليات الاقتصاد والعلوم السياسية في مختلف الجامعات والمعاهد الاستراتيجية والبحثية.



وأكد، أن الدول الأربع "هونج كونج، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وتايوان" حققت نهضة اقتصادية مذهلة ابتداءً من الستينيات، بنيت على أساس الاستثمار في الإنسان وتعليمه وصحته من جهة٬ والتركيز على بناء الكفاءة التصنيعية بهدف المنافسة في الأسواق العالمية والتصدير.



وأوضح "شكري" لمع نجم "النمور الآسيوية الأربعة" على الساحة الدولية لأول مرة خلال سنوات الازدهار في أوائل النصف الثاني من القرن الماضي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والعولمة الناشئة، وهو ما ساعدهم على الحفاظ على مكانتهم بين الاقتصادات الكبرى منذ ذلك الحين.



وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "حاولت حكومات البلدان الأربعة استغلال كل الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع التصنيع، وبناء مجمعات صناعية كبرى، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وتنفيذ التعليم الإلزامي لسكانها الشباب، من أجل تأمين مستقبل القوى العاملة".



وأكمل: "بدأت هذه البلدان بتصدير كل شيئ تقريبا، بما في ذلك المنسوجات ولعب الأطفال، والمنتجات البلاستيكية، والتكنولوجيا الشخصية، كل ذلك ساعد النمور الأربعة على الصمود في وجه الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، فضلاً عن الأزمة المالية العالمية عام 2008، والخروج منهما سالمين ومجابهة تداعيات كورونا، والأزمة العالمية في الوقت الراهن، ففي سنغافورة مثلا، ركزت الدولة على تقديم الدعم الفني والبنية التحتية للشركات متعددة الجنسيات، التي تستثمر في بلادها بشرط أن تنقل هذه الشركات المعرفة التكنولوجية إليها، وتبني القدرات التصديرية للصناعات التي تتبناها الدولة.