شباب ورياضة الوادي الجديد: لقاءات بمديري الإدارات الفرعية لإزالة معوقات العمل

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن إجراء جولات ميدانية ولقاءات بمديري الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بقطاعي الداخلة وبلاط.

وأشار إلى عقد اجتماع بقاعة نادي الداخلة الرياضي، وبحضور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، وجمعة عطية وكيل الشباب بالمديرية، وبعض مديري إدارات المديرية.

وقال "شوقي"، إن الهدف من الجولات والاجتماعات هو الوقوف على بعض معوقات العمل وحلها بالتعاون مع الوحدات المحلية، مؤكدًا فتح مراكز الشباب والأندية وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية خلال إجازة نصف العام، والمشاركة والتفاعل مع جميع الأنشطة التي تتم داخل مراكز الشباب وتشمل مشاركة مجتمعية للنشء والشباب، وأندية الفتاة والمرأة، والمشروعات الرياضية القومية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات ومراكز الشباب والأندية الرياضية في تنفيذ الأنشطة داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمديرية باعتبار مراكز الشباب هي حلقة الاتصال بين النشء و الشباب داخل المجتمع، بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.