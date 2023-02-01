الهند تعتزم زيادة ضرائب الواردات على ألواح خام الفضة

اقترحت الهند رفع رسوم الواردات على خام الفضة، بالإضافة إلى ألواح الفضة والبضائع المتعلقة به، وذلك لتكون مماثلة للرسوم المفروضة على الذهب والبلاتنيوم، وذلك وفقا لما جاء في الميزانية الاتحادية، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ضريبة الواردات على ألواح الفضة ستبلغ 15%، على أن تبلغ 14.35% على خام مماثل للذهب.

وقد ارتفعت عقود الذهب الآجلة في مومباي لمستوى قياسي عقب أن أبقت الحكومة على ضرائب الواردات على الذهب بدون تغيير على الرغم من مطالبات بإلغاء الارتفاع الذي تم الاعلان عنه في يوليو الماضي.