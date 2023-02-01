 الأهلي يصل ملعب ابن بطوطة استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي - بوابة الشروق
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الأهلي يصل ملعب ابن بطوطة استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 7:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 7:54 م

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إلى ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، استعدادًا لخوض مباراة أوكلاند سيتي التي تقام في التاسعة مساء اليوم في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب فور الوصول.
 
وكان مارسيل كولر، المدير الفني، قد عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق داخل فندق الإقامة قبل تحرك الفريق.

واستعرض كولر مع اللاعبين الرتوش النهائية الخاصة بالمباراة، بجانب مراجعة الأدوار الخاصة بكل لاعب في ضوء الخطة التي تم الاستقرار عليها.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الزي الأزرق بالكامل.


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