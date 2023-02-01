حكم متوقع اليوم بحق 6 متهمين في هجوم فيينا 2020

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من المتوقع أن يصدر الحكم في محاكمة ستة متهمين في هجوم فيينا الإرهابي عام 2020 صباح اليوم الأربعاء.

ويتردد أن الرجال الستة ساعدوا الجاني، وهو متعاطف مع تنظيم داعش، في الحصول على أسلحة وذخيرة. كما يتردد أنهم شجعوه على تنفيذ الهجوم.

وقتل الجاني /20 عاما/ أربعة أشخاص وأصاب 23 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، في وسط مدينة فيينا في 2 نوفمبر 2020. وقتل برصاص الشرطة ليلة الهجوم.

ووفقا للادعاء، فإن المتهمين الستة غير متورطين بشكل مباشر في الهجوم، ولكن يقال إنهم ساعدوا الجاني في الحصول على أسلحة نارية والتخطيط للهجوم والإعداد له.

ويُتهم هؤلاء الأشخاص، ضمن جملة أمور، بالضلوع في جرائم إرهابية تتعلق بالقتل وكذلك المشاركة في منظمات إرهابية.

وينفي محامو الدفاع عن المتهمين أنهم كانوا على علم بالخطط المتطرفة للمهاجم ودعمها.

ويواجه المتهمون عقوبة أقصاها 20 عاما في السجن أو السجن مدى الحياة، حسب أعمارهم.