إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات نقل ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات نقل على محور 30 يونيو ببورسيعد، اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطار من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصادم ثلاثة سيارات نقل بطريق محور 30 يونيو في اتجاه طريق دمياط، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف، إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج وهم: عيد عاطف عبد الموجود سليمان، وعمرة 30 سنة، مصاب بكسور وتهتك بالساقين، وحسام جاد الخضري، كسر بالساقين ونزيف بالمخ، وسليمان البراوي، يعاني من جرح تهتكي بالقدم اليسرى، ومحمد جاد الشبراوي الخضري، 43 سنة، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساق الأيسر، ونبيل يوسف السيد الحداد، 47 سنة، يعاني من جروح بالوجة وكدمات بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الجنوب.