وزير الداخلية التونسي ورئيسة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبحثان مجالات التعاون الثنائي

بحث وزير الدّاخليّة التونسي "توفيق شرف الدين" و "رانيا مشلاب" رئيسة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس مجالات التعاون المثمرة والتي تستند إلى أطر مرجعية امتدت عبر سنوات، كما ناقشا بعض الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرأي بشأنها.

جاء ذلك وفق بيان صدر مساء اليوم /الثلاثاء/ عن وزارة الداخلية التونسية.

وأكد الجانبان توطيد علاقات التعاون والشراكة المتواصلة بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تجسمت بمصادقة الوزير التونسي - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر 2022 - على 3 وثائق مرجعية تم من خلالها التشديد على ضرورة تطبيق القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بمقتضى الدستور والمعاهدات الدولية.