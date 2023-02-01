 موجة برد تتسبب في تجمد قوارب الصيد بالصين - بوابة الشروق
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موجة برد تتسبب في تجمد قوارب الصيد بالصين

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 3:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 3:38 م
تسببت موجة البرد الشديدة التي اجتاحت منطقة جينشيتان البحرية الواقعة شمال شرق الصين، في تجمد قوارب الصيد بسبب توسع مساحة الجليد البحري.

ووثقت صور نشرتها قناة CGTN الصينية، الآلاف من قوارب الصيد بميناء مدينة داليان وهي متجمدة فوق سطح البحر، تنتظر ذوبان الجليد والثلج للشروع في رحلات صيد الأسماك.

واجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع.

وتؤثر الصفائح الجليدية المتزايدة أيضًا على الحياة البحرية في المنطقة، بما في ذلك صناعة الشحن وإنتاج مصايد الأسماك.

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