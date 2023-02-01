زيلينسكي يبدي رغبته في المضي قدما بخطط انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغبته في المضي قدما في خطط بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسط الغزو الروسي الذي قارب على إتمام عامه الأول.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم الثلاثاء إن كييف تتوقع "أخبارا" من قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مضيفا: "نتوقع قرارات من شركائنا في الاتحاد الأوروبي... تتوافق مع تقدمنا. تقدم من الواضح أنه موجود، وحتى على الرغم من الحرب واسعة النطاق".

وأكد زيلينسكي مجددا أن ثمة إصلاحات يجري العمل عليها في كييف.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنفيذ "عملية عسكرية خاصة" ضد الدولة المجاورة في 24 فبراير 2022.

وعززت الحرب رغبة العديد من الأوكرانيين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وتحمل أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ حزيران/يونيو. ومع ذلك، ترتبط العضوية في المستقبل بشروط، بما في ذلك مكافحة الفساد بشكل أكثر قوة.

وعادة ما تستغرق عملية الانضمام إلى التكتل عدة سنوات.