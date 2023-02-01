الرئيس التونسي يقيل مسؤولين من الأمن في جرجيس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، أن رئيس البلاد قيس سعيد أقال قيادات من الأمن في أعقاب انتقادات وجهها لهم أمس بالثكنة العسكرية بالعوينة، للملابسات التي رافقت مأساة غرق مركب للمهاجرين بجرجيس جنوب تونس.

وأفادت بذلك وزارة الداخلية في بيان لها، عن إقالة المدير العام لحرس الحدود، وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس.

وقال الرئيس التونسي، أمس الثلاثاء في اجتماع مع مسؤولين بالثكنة العسكرية بالعوينة، إن هناك "قرائن" تشير إلى عملية إغراق مدبرة وراء فاجعة جرجيس التي أودت بحياة 18 شابا في عملية هجرة غير شرعية.

وانتقد طول الإجراءات التي حالت دون ملاحقة المتورطين في المأساة.

وأثارت فاجعة غرق المركب في سبتمبر الماضي غضب الأهالي في جرجيس بعد التفطن إلى دفن عدد من ذويهم الغرقى من قبل السلطات المحلية دون إخطارهم.

وأفضت التحقيقات إلى معرفة هويات 11 من الغرقى فيما لا يزال تسعة في عداد المفقودين.