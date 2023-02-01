أحرز الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي الهدف الثالث للمارد الأحمر في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي، خلال المباراة المقامة بالدور الأول من منافسات كأس العالم للأندية.

ونجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86، وبعد 6 دقائق إشراكه كبديلا على حساب أحمد عبدالقادر في الدقيقة 80، بعد أن استلم تمريرة بالكعب من محمود عبدالمنعم كهربا، واتجه تاو نحو مرمى تراسي حارس مرمى أوكلاند سيتي الذي فشل في التعامل مع الكرة.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وعزز محمد شريف التقدم للأحمر بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 56.