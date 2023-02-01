 مقطوعة موسيقية.. كهربا يصنع وبيرسي تاو يسجل الثالث للأهلي أمام أوكلاند بالمونديال - بوابة الشروق
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مقطوعة موسيقية.. كهربا يصنع وبيرسي تاو يسجل الثالث للأهلي أمام أوكلاند بالمونديال

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 10:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 10:55 م

أحرز الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي الهدف الثالث للمارد الأحمر في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي، خلال المباراة المقامة بالدور الأول من منافسات كأس العالم للأندية.

ونجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86، وبعد 6 دقائق إشراكه كبديلا على حساب أحمد عبدالقادر في الدقيقة 80، بعد أن استلم تمريرة بالكعب من محمود عبدالمنعم كهربا، واتجه تاو نحو مرمى تراسي حارس مرمى أوكلاند سيتي الذي فشل في التعامل مع الكرة.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وعزز محمد شريف التقدم للأحمر بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 56.


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