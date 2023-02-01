النمسا تخصص 5 ملايين يورو أخرى إلى صندوق دعم الطاقة الأوكراني

قالت وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية ليونور جويسلر ، إن النمسا ستخصص خمسة ملايين يورو أخرى لصندوق دعم الطاقة الأوكراني للمساعدة في استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد التي تضررت من هجمات الطائرات الروسية بدون طيار والصواريخ.



وأضافت جويسلر، في تصريحات أدلت بها في كييف حيث ترافق رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلن في زيارته الحالية، أنه "في درجات الحرارة المنخفضة، يكون ملايين الأشخاص بدون كهرباء وغالبا ما يكونون بدون تدفئة أو إمدادات مياه ، من المهم بالنسبة لي أن تقدم النمسا مساهمة هنا لدعم السكان المدنيين الأوكرانيين".



وأشارت الوزيرة إلى أنه في المجمل، ساهمت النمسا بالفعل بمبلغ عشرة ملايين يورو في الصندوق، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.



وقالت جويسلر: "إن الهجوم الروسي على أوكرانيا، فيه انتهاك للقانون الدولي، يوضح لنا أنه يجب علينا التوقف بسرعة عن استيراد الوقود الأحفوري، وخاصة من روسيا".