محافظ الإسكندرية يبحث مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية إعادة تأهيل ترام الرمل

الشريف: مشروع الترام يهدف لمواكبة تحرك الإسكندرية نحو التنمية الحضرية المستدامة



عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، مع بعثة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور ممثلي المحافظة، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بحضور.

في البداية، رحب المحافظ بالمشاركين في الاجتماع من أعضاء الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الأستثمار الأوروبي وممثلي الجهات، مشيدا بالدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي في زيادة الاستثمارات والمشروعات على أرض الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة على استعداد تام لتقديم جميع سبل الدعم لإنجاز المشروع وإزالة جميع المعوقات من أجل خدمة المواطن السكندري.

وأوضح الشريف أن مشروع الترام الذي يبدأ خط سيرة من فيكتوريا إلى محطة الرمل، يهدف إلى مواكبة تحرك الإسكندرية نحو التنمية الحضرية المستدامة من خلال تسهيل التنقل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بسبب توفير الوقت والتكلفة، وتحفيز السكان على استخدام وسائل النقل العام، وتحسين صورة الإسكندرية أمام زوارها.

واستعراض المختصين مخطط المشروع، والذي أوضح أنه سيتم نقل 230 ألف راكب يوميا، بعد انتهاء المشروع، أي ما يزيد عن 4 أضعاف ما يتم نقله الآن، وستكون سرعة الترام الجديد 21 كيلو / ساعة، بدل 11 كيلو / ساعة للحالي، ليصل زمن الرحلة في الخط بالكامل إلى 33 دقيقة بدلا من 60 دقيقة.

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة الأماكن المزدحمة عند تغيير المسارات، وأن يكون الترام الجديد موفرا للطاقة، كونه يتفق مع النقل الأخضر ويعمل بالكهرباء، وتوفير وسائل نقل بديلة يوميا للمواطنين قبل البدء في المشروع، ومراعاة خطوط سيرها حتى لا يحدث الارتباك المروري في المدينة، وكذلك مراعاة سائقي النقل العام، العاملين على المترو القديم خلال فترة الإنشاءات.

جاء ذلك بحضور كليمونس فيدال مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وميرين مارتن قائد فريق العمل للنقل المقر الرئيسي لبنك الأستثمار الأوروبي، وفيرونيك بسكاتوري- قائد فريق العمل شعبة النقل في الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وجوي جار مسئول عن المشروع في مكتب الوكالة الفرنسية بمصر، وعن محافظة الإسكندرية اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات.