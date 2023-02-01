الهند تعتزم بيع كمية قياسية من السندات

تعتزم الهند، بيع كمية قياسية من السندات، التي ما زالت تقل عما توقعه خبراء الاقتصاد في العام المالي المقبل؛ لتمويل واحدا من أعلى أرقام العجز في الميزانية في آسيا.

وذكرت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، في خطابها الخاص بالميزانية، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزارء، ناريندرا مودي تهدف إلى اقتراض 43. 15 تريليون روبية(189 مليار دولار) من سوق السندات، طبقا لما ذكرته وكال "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وهذا الرقم أقل من تقدير 8. 15 تريليون روبية، في دراسة استقصائية لوكالة "بلومبرج" للأنباء، لكن أعلى من 2. 14 تريليون روبية للميزانية، في العام المالي الحالي المنتهي في 31 مارس المقبل.

ويعتمد مودي على سوق السندات لتمويل الإنفاق في ميزانيته، وذلك في أحدث ميزانية كاملة له قبل انتخابات عام 2024، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.