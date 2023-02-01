الرئيس الإيطالي: معاهدة كويرينالي ترسخ عملية الاندماج مع فرنسا

قال الرئيس الإيطالي "سيرجو ماتّاريلا"، إنه مع دخول (معاهدة كويرينالي) للتعاون الثنائي بين روما وباريس حيز التنفيذ، أصبحت فرنسا وإيطاليا أكثر اتحادًا في أوروبا وفي العالم للدفاع عن وتعزيز القيم التأسيسية " السلام والحرية وحقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والمجتمع المستدام، مع احترام البيئة الطبيعية لكوكب الارض”.



وأضاف الرئيس -في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء- إن المعاهدة التي تدخل حيز التنفيذ اليوم تحركها رؤية مشتركة للمستقبل، ستتيح لفرنسا وإيطاليا ليس فقط تقوية أواصر الصداقة التي توحدهما، بل أيضا تحفيز ترسيخ عملية الاندماج لقارتنا وتعزيز مؤسساتنا المشتركة، موضحا أنه -وبروح التضامن الأوروبي بين البلدين- سنتمكن أيضًا من التغلب على تحديات الأمن والازدهار العالميين التي جلبها العدوان الروسي على أوكرانيا، ومن خلال اتخاذ القرارات اللازمة سيكون الاتحاد الأوروبي قادرا على الاستجابة بسرعة وفعالية لتحديات العصر.



يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة تعزيز التعاون الثنائي بين جمهوريتي إيطاليا وفرنسا، المعروفة باسم (معاهدة كويرينالي) في 26 نوفمبر 2021 في روما من قبل رئيس الوزراء الإيطالي حينها، ماريو دراغي والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتم إقرارها في إيطاليا من جانب مجلس النواب في 25 مايو 2022 ومن مجلس الشيوخ في يوليو 2022، وفي فرنسا، نالت الاتفاقية الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ في 27 سبتمبر 2022 ومن الجمعية الوطنية في 31 أكتوبر من نفس العام.