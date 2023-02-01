خيري بشارة: اتخضيت من موهبة ممدوح عبد العليم وظلمته على حساب أحمد زكي

- اتخضيت من موهبة ممدوح عبد العليم وظلمته على حساب أحمد زكي

- خيري بشارة الفن مش دوره توصيل رسائل دينية ونصائح للشباب

- خيري بشارة مش بهتم برأي النقاد فهم مصححي أخطاء الطلاب بالنسبة لي

- خيري بشارة عشقت الفن منذ طفولتي حبا في التمثيل وليس الإخراج



أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بسينما "زاوية" في وسط البلد، ندوة تكريمية للمخرج القدير خيري بشارة تحت عنوان "عن ومع خيري بشارة"، بحضور الناقدة السينمائية شيماء سليم والناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم وتدير النقاش الناقدة السينمائية نور الصافوري.

وتحدث بشارة عن مشواره الفني قائلا: "عشقت السينما والدراما منذ صغرى ودائما كنت أحلم أن أقدم أعمالا يشعر الجمهور به كأنه لحم ودم، ودرست الإخراج حبا في التمثيل، واليوم أشعر بالفخر بكل النجاحات التي حققتها.

وأضاف أنه يعشق أيضا الإخراج المسرحي، ويتميز في ذلك، وتراجع عن العمل به بسبب زحام المخرجين على المسرح، مشيرا أنه رفض أن يشاركهم في ذلك الرزق، واتجه إلى السينما والدراما فقط.

وتحدث عن الفنانين الذي عمل معهم وكانوا يمتلكون موهبة كبيرة وتركوا بصمة في مجال السينما والدراما، وعلي رأسهم الفنان ممدوح عبد العليم رحمة الله عليه، فصناع السينما ظلموه بسبب اهتمامهم الشديد بالراحل أحمد زكي وأنا كذلك ولامني قبل وفاته قائلا: "محدش شاف موهبتي وجميع تركيزكم كان مع أحمد زكي".

وأشار عن ذكرياته مع عمرو دياب أثناء “أيس كريم في جليم” مشيرا أنه موهوب جدا، ومطيع في العمل وكان مسالما للغاية، ومن أفضل النجوم الذي عملت معهم.

وعن رأيه في النقاد "هم بالنسبة لي عبارة عن مدرسين يصححو امتحانات الطلاب وأنا ليس طالب فلا أقتنع برأيهم جميعا، ومن وجهة نظري نقاد الفترة الحالية أفضل من السابقين ويمتلكون ثقافة وعلما كثيرا.

وأكد "الفن يجب أن يقدم رسالة توعية دينية وأخلاقية للشباب، قائلا هذه ليست من اختصاص الفن والمفترض أن يقدم هذه الأشياء رجال الدين والمعلمين، أما الفن ينقل الواقع كما يراه مخرج العمل.

وفي نهاية الندوة حرصت جمعية نقاد السينما على تكريمه تقديرا لمشواره الفني لمدة خمسين عاما قدم فيها أعمالا تركت بصمة كبيرة عند الجمهور وتعلم منه صناع السينما الجدد.

جدير بالذكر أن بداية المخرج خيري بشارة الفنية كانت من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة عام ١٩٦٧.

وحصل بشارة على الكثير من الجوائز طوال مشواره الفني منها جائزة الفكرة عن فيلمه التسجيلي «صائد الدبابات» عام ١٩٧٥، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.