مسؤولو رابطة الدوري الإسباني يتهمون الأندية الإنجليزية بـ «الغش» في سوق الانتقالات

اتهم مسؤولو رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بـ "الغش" في سوق انتقالات اللاعبين، وذلك بعد إنفاقهم القياسي في سوق الانتقالات الشتوية حيث بلغ حجم الإنفاق 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار).

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ما يزيد على مجموع ما أنفقته أندية باقي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وقد كان تشيلسي في الصدارة من حيث حجم الإنفاق حيث أبرم صفقات بقيمة 7ر291 مليون إسترليني.

وقوبلت تلك الأرقام بدهشة شديدة في أوروبا، وقد اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأن الدوري الإسباني يتأخر في السوق بشكل كبير عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن خافيير جوميز المدير العام للدوري الإسباني اتهم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالغش في نظام سوق الانتقالات، وأيده في ذلك خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وقال جوميز في مقطع فيديو نشره تيباس عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نحن ندرك أن هناك الكثير من الحديث عن أن السيطرة الاقتصادية لرابطة الدوري الإسباني تعني أن الأندية الإسبانية تبرم صفقات أقل من نظيرتها في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأضاف :"الحقيقة أننا في الرابطة نريد أن تنفق الأندية ما يمكنها تحمله وما يمكنها تحقيقه من إيراداتها الخاصة."

وتابع :"صحيح أنه يسمح للمساهمين بدعم النادي وضخ أموال لإنفاق أكثر مما يستطيع النادي تحقيقه من ايرادات ، لكن وفقا لحدود معينة."

وأكمل :"هناك (في إنجلترا) يعطون النادي «منشطات» هم يضخون أموالا لا يحققها النادي كايرادات ، وهو ما يشكل خطورة على بقاء النادي في حال مغادرة المساهم."

وتابع :"نرى أن هذا غش، ويلقي بظلاله على بقية مسابقات الدوري."

وأضاف :"هذه هي معركتنا، نطالب يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) بتطبيق قواعد اقتصادية جديدة تمنع المساهمين في أي ناد من ضخ ما يزيد عن مبلغ محدد، مع فرض عقوبات على أي أندية لا تمتثل لذلك."

وتعاقد تشيلسي مساء أمس الثلاثاء، قبيل غلق سوق الانتقالات، مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل 105 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يشكل رقما قياسيا في تاريخ تعاقدات الأندية البريطانية مع اللاعبين.

كذلك ضم تشيلسي اللاعب ميخايلو مودريك مقابل 62 مليون إسترليني وبينوا بدياشيلي مقابل 33 مليون إسترليني وغيرهما.