الغندور: الجزيري فاق بعد رحيل فيريرا عن الزمالك

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قال الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، لم يكن على وفاق مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق.

وأضاف الغندور عبر قناة الزمالك: "ربما لم يكن من السهل أن أقول هذه المعلومة، لكنني عندما كنت أتواصل مع سيف الدين الجزيري، يخبرني بأنه غير سعيد".

وتابع: "فيريرا كان يستبدل الجزيري دائما كأول تبديل، وكذلك يستبعده إذا حضر التدريب متأخرا لمدة ربع ساعة".

وواصل: "الآن الجزيري استفاق ونرى ما يقدمه مع الفريق حالياً، أعتقد أنه الآن يعيش فترة أفضل".

يذكر أن الجزيري سجل هدفي فوز الزمالك على فيوتشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.