تحويل اثنتين من عربات نقل الأموال التشيكية إلى سيارات إسعاف لأوكرانيا

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صرح ناطق باسم البنك الوطني في "براغ" بجمهورية التشيك، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، بأنه جرى تحويل اثنتين من عربات نقل الأموال الضخمة التي تستخدم داخل التشيك إلى سيارات إسعاف لأوكرانيا.

وتعاد تهيئة العربتين البالغة زنتهما 15 طنا، من جانب منظمة "تيم فور أوكرانيا" التشيكية غير الربحية التي تأسست في 2014.

ونظرا لكون العربتين مصفحتان، فأنهما سوف تستخدمان في نقل الجنود المصابين من مناطق القتال.

ولقبت المنظمة في تغريدة، العربتين "بوني" و"كلايد" على اسم الثنائي الشهير الذي كان يسطو على المصارف الأمريكية.

واستقبلت جمهورية التشيك مئات الآلاف من لاجئي الحرب الأوكرانيين، ومولت كييف بالأسلحة ومواد الإغاثة.