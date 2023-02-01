 الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا و22 عنصرا داعما له خلال أسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا و22 عنصرا داعما له خلال أسبوع

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 5:58 م

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، بأن مفارز مشتركة للجيش اعتقلت 22 داعما للإرهاب في عمليات منفصلة بمناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يناير الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه جرى ضبط بندقية رشاشة "إف إم بي كيه" وبندقية قناصة "دراجونوف"، ورشاشين من طراز كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية سيمونوف، ورشاش "مات-49"، وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، اعتقلت المصالح الأمنية للجيش بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد، أمس الثلاثاء، الإرهابي عبد الرحمان سليمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.

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