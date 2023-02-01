 أمريكا تتهم روسيا بانتهاك معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تتهم روسيا بانتهاك معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 12:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 12:29 ص

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن روسيا تنتهك بنود معاهدة ستارت الجديدة المعنية بتقليص الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا من خلال رفضها للسماح بدخول المفتشين لأراضيها ورفض التعاون مع جهود الولايات المتحدة لمناقشة القضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وقالت الوزارة في بيان إن الرفض الروسي "يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد سريان الحد من الأسلحة بين أمريكا وروسيا ".

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد مددتا معاهدة ستارت الجديدة لخمسة أعوام في 2021.

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