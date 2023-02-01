بولندا تستقبل 9 ملايين و553 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و553 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 19 ألفا و700 لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا أمس الثلاثاء، فيما غادر نحو 18 ألفا و400 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ما يرفع عدد العائدين إلى أكثر من 7.7 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.