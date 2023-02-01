ولاية فيكتوريا الأسترالية تحظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة

دخل حظر على بيع أو توريد المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بما في ذلك الماصات وأدوات المائدة حيز التنفيذ في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأربعاء.

وقالت حكومة فيكتوريا إن اللوائح الجديدة تنطبق على العناصر "الإشكالية" بما في ذلك الماصات وأدوات المائدة والأطباق وأدوات تقليب المشروبات وأعواد تنظيف الأذن القطنية بالإضافة إلى مواد خدمة الطعام المصنوعة من البوليسترين الموسع وأكواب المشروبات، سواء كانت بلاستيكية تقليدية أو قابلة للتحلل.

وسيتم إعفاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى ماصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة بسبب الإعاقة أو الاحتياجات الطبية من الحظر، الذي تم الإعلان عنه في البداية في شباط/ فبراير 2021.