المحكمة العليا في الهند تطلب من واتس آب إعلان سياسة الخصوصية على المستخدمين

طالبت المحكمة العليا في الهند تطبيق "واتس آب" الإعلان، على نطاق واسع، عن سياسة الخصوصية الخاصة به، حتى لا تصبح السياسة المحدثة لعام 2021 إلزامية للمستخدمين الهنود حتى صدور تعليمات جديدة من السلطات المعنية في البلاد.



وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، سيتعين على "واتس آب"، المملوك لشركة "ميتا"، نشر إعلانات بالصحف الرئيسية في البلاد لإخطار المستخدمين عن سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.



ودعت "ميتا" و"واتس آب" المحكمة العليا في وقت سابق إلى إرجاء القرار.



ونقلت بلومبرج عن محامي الحكومة الهندية أنها تريد تأجيل جلسة الاستماع في القضية لحين اتخاذ البرلمان قرارا بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية. ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع القانون للبرلمان في دورته التي تبدأ في 13 مارس المقبل.



ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة الاستماع المقبلة يوم 11 أبريل المقبل.