رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يدعو برلين لعدم التسرع برفض طلبات الأسلحة من أوكرانيا

حذر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هويسجن، الحكومة الألمانية من التسرع في رفض طلبات كييف للحصول على أسلحة، حيث تسعى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وقال هويسجن في تصريحات صحفية ستنشر اليوم الأربعاء: "نحن نستبعد باستمرار شيئا نحن مستعدون للقيام به لاحقا. هذا يجعلنا غير جديرين بالثقة".

وأوضح الخبير الأمني: "هذا التسرع في قول لا يجب أن يتوقف في النهاية، إنه ضار". وأضاف أنه من المهم تغيير المنظور وتقييم ما هو ممكن ومنطقي فيما يتعلق بالقانون الدولي والسياسة والجيش.

وفيما يتعلق بالجدل حول ما إذا كان يتعين على ألمانيا، بعد أن وعدت مؤخرا بتزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية ليوبارد بعد أشهر من القلق، إرسال طائرات مقاتلة، قال هويسجن: "أما بالنسبة للطائرات، فإن تسليمها مشروع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لن يجعل ألمانيا طرفا نشطا في الحرب.

وقال هويسجن: "إذا كان لا يزال لدينا طائرات روسية من جمهورية ألمانيا الديمقراطية يمكن تشغيلها من قبل طيارين أوكرانيين، فسأقول بالطبع سنجعلها متاحة لأوكرانيا" ، في إشارة إلى الفترة التي تم فيها تقسيم ألمانيا إلى ألمانيا الشرقية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وكانت ألمانيا الشرقية ، التي تسمى رسميا جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، جزءا من الكتلة السوفيتية ، وكذلك أوكرانيا.

لكن الجدل الحالي يتعلق بطائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز (إف 16) ، والتي لا تمتلكها ألمانيا ، حسبما قال هويسجين.

وبعد أن وعدت عدة دول بتزويد كييف بدبابات قتال رئيسية، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا صواريخ طويلة المدى وطائرات مقاتلة والمزيد من المدفعية لصد الهجمات الروسية في حرب تقترب من عامها الأول.

وبعد تحول موقف ألمانيا في تسليم الدبابات ، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس تسليم طائرات مقاتلة الأسبوع الماضي.